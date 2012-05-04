"Аренда" Тины Кароль стоит 8-10 тыс.дол.

Посещение певицей Тины Кароль любой вечеринки выливается организаторам в кругленькую сумму. И это не за исполнение песен, а просто - за присутствие. Это выяснили журналисты ТСН-Особливе.

"Я знаю, что Тина Кароль берет 50% от своего гонорара официального, а официальный гонорар у нее 15-18 тысяч долларов. Поэтому 8-10 тысяч она вполне может брать за походы на разного рода мероприятия", - отметила Наталья Кургутова, директор ивент-агенства. 8 тысяч долларов - только за присутствие и эпатаж.

А вот Ирина Билык с Кароль целуется только по дружбе. Организатор вечеринки, на которой певицы вели себя нескромно, ее друг, и шоу она устраивает бесплатно. Говорит, деньги за вечеринку принимает только от незнакомцев: "Когда я гуляю с друзьями - это бесплатно всегда". Кому и сколько платят за простой поход на вечеринку, знает российский журналист и музыкальный критик Отар Кушанашвили. Как профессионал считает, что Кароль переоценивают. "Конечно, сумма, которую вы назвали, она не может отвечать истине ни при какой власти. Я знаю, что Собчак платят, я знаю, что платят Урганту большие деньги", - утверждает Кушанашвили.

Сама Кароль о своих доходах на камеру не говорит, и намекает, что вечеринки, как отдых, ее не интересуют. Пока ее - не заинтересуют. "Мне есть чем заниматься, чем просто тусоваться на непонятных мероприятиях", - отмечает звезда.