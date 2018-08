Хью Лори исполнит песню на украинском языке

20 июня — концерт Хью Лори. Один из самых популярных и высокооплачиваемых актеров в мире (Хью прославился после роли врача в сериале «Доктор Хаус», за последнюю серию которого он «взял» $1 млн) в Киев приедет впервые. Причем не в качестве актера, а как музыкант — несколько лет он играл в группе Band from TV на пианино, в столицу же пожалует со своим сольным дебютным альбомом Let Them Talk (обещает даже исполнить одну песню на украинском языке). К слову, Лори готов выступить и при пустом зале, потому как гонорар его не зависит от продажи билетов.



Как рассказали нам организаторы, в Киев актер прилетит за день до концерта и поселится с женой в номере люкс в центре Киева и, возможно, прогуляется по городу.



В райдере Лори не прихотлив — согласился испробовать украинские блюда, а также уже утвердил один из сортов сыра, которым будет лакомиться в Киеве. Правда, на наш алкоголь группа музыканта (сам Хью не пьет) наложила табу (виски и водка — только иностранные). За кулисами должен быть холодильник, потому что пьет актер и музыкант только охлажденную воду со льдом.