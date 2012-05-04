Могилевская отдыхает в Израиле

Наталья Могилевская отправилась в отпуск в Тель-Авив. Звезда решила немного отдохнуть от городской суеты и своей работы.



"Забыла сказать- улетела в Тель-Авив. Здесь прохладнее, чем в Киеве. Два дня просто спала. Завтра начну активную жизнь- буду писать..." - объявила Наталья на своей страничке в Facebook.



Затем певица принялась выкладывать первые израильские фото и жаловаться на отсутствие горячего в местных заведениях общепита.



"Шалом, друзья! Пока озабочена поиском супа или хотя бы бульончика завалящего - не принято здесь. Нашла один - тыквенный- не доела((", - написала Могилевская.