Алена Водонаева скрывает лицо своего сына

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева никогда не показывала своего маленького сына Богдана. Рассказывать о нем на своих Интернет-страничках девушка предпочитала без его снимков.

Однако, даже выкладывая в сеть фото маленького Бо, как ласково называет своего первенца Водонаева, модель и телеведущая продолжает скрывать его лицо. Все снимки мальчика, которому сейчас почти два года, сделаны так, что бы было видно только его спину.





Напомним, на днях бывшая участница проекта «Дом-2» впервые прокомментировала слухи о своем разводе с мужем Андреем Малакеевым, которые возникли после того, как папарацци "застукали" Водонаеву в аэропорту в компании миллионера Арсения Шарова, с которым она, по данным СМИ, спешила в Париж. По словам Алены, с супругом у нее замечательные отношения, в ее паспорте по-прежнему стоит только штамп о браке, а на отдыхе, о котором все судачили, она была в большой компании друзей, среди которых был и ее супруг.