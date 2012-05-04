Позитив и Надя из группы «Время и стекло» подрались в пустыне во время съемок нового клипа на песню «Гармошка».



Правда, дрались Позитив и Надя не по-настоящему, так было задумано по сюжету. Но зато условия у «Время и стекло» были самые что ни на есть спартанские – при 40-градусной жаре ребята разбивали до крови колени, падали на кактусы и обжигались об раскаленный металл реквизита. И это все – на протяжении 6 часов!

По словам Позитива, это были самые изнурительные съемки в жизни артистов, но и колоссальный опыт. Новый клип «Гармошки» выйдет уже в этом месяце.