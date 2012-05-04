Холостяк 2: Юлия Смирнова сама ушла от Френсиса

Девятый выпуск телепроекта «Холостяк 2» закончился неожиданностью. Одна из участниц шоу, агент по недвижимости Юлия Смирнова, покинула проект по собственному желанию.

Девушка просто не захотела принять розу от главного героя шоу Френсиса Метью. Смирнова не смогла смириться с тем, что потомок династии Романовых сумел рассмотреть в ней только сексуальность и симпатичную внешность.

Самому Френсису оставалось лишь разводить руками и говорить о том, что ему очень хотелось познакомиться с родителями Юлии. Таким образом, в данный момент за сердце главного героя шоу «Холостяк 2» продолжают бороться три девушки: Елена Ряснова, Зоя Самчкуашвили и Ольга Винокурова. В следующем выпуске Френсиса Метью ждет встреча с их родителями.