Певица Адель побила рекорд Майкла Джексона

Одна из самых титулованных и молодых исполнительниц современности, британская певица Адель (Adele) совершила ожидаемую революцию в поп-музыке. Ее мегаплатиновый альбом «21», который и принес ей мировую известность, стал самой продаваемой пластинкой Великобритании.



На данный момент в Англии продано более 4 миллионов копий, а точнее – 4 274 300 альбомов, что на 500 штук больше, чем державший несколько лет первенство легендарный «Thriller» Майкла Джексона (Michael Jackson). Кроме того, динамика продаж «21» до сих пор не падает – в среднем покупается около 20 тысяч копий в неделю. Таким образом, вторая пластинка Адели идет на мировой рекорд.



Напомним, что сейчас Адель находится в творческом отпуске после грандиозного успеха на церемонии «Грэмми»: в 2012 году певица получила шесть призовых статуэток, в каждой номинации, в которой была заявлена.