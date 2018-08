Группа The Prodigy готовят к выходу шестой альбом

Новый альбом The Prodigy, над которым группа работает в настоящее время, получил название "How To Steal A Jet Fighter" ("Как украсть истребитель"). Об этом заявил лидер коллектива Лиам Хаулетт.

Название является рабочим, то есть музыканты не исключают, что в процессе записи могут его поменять. Пластинка станет шестой в дискографии The Prodigy. Точные сроки выхода диска пока неизвестны. Предполагается, что он выйдет во второй половине 2012 года.

По словам Хаулетта, новый альбом будет "тяжелее и мрачнее" предыдущей пластинки "Invaders Must Die", которая вышла в 2009 году. "Мы очень взволнованы по поводу него. Наш последний диск был своего рода альбомом для вечеринок. Но в лучших песнях новой пластинки этого совсем нет. Определенно он будет тяжелее и мрачнее", - заявил музыкант.

