Синди Кроуфорд снялась со своей дочерью в рекламе

Синди Кроуфорд готовит свою 10-летнюю дочь Кайю к карьере модели. "Она лучшая мама в мире. Она такая милая, и мы свободно можем болтаться с ней без дела и весело проводить время", – говорит Кайя в рекламном ролике о своей звездной маме.

Вслед за ней сама Синди говорит уже о своей маме, которая тоже появляется в кадре.Этот ролик снят в рамках благотворительной кампании Things My Mother Gave Me (Дары, которые мне дала моя мама), организованной брендом JCPenney и посвящен Дню матери, который в Штатах отмечают 13 мая. "Когда ребенок получает столько тепла, сколько подарили мне, – ему хватает на всю жизнь. Он просто ни в чем не нуждается", – говорит Синди о своей маме Дженнифер.

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