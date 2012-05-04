Орбакайте похвасталась фигурой после родов

Певица Кристина Орбакайте в этом месяце отпразднует 41-летие, но, как оказалось, ни возраст, ни недавние роды (30 марта исполнительница стала мамой в третий раз) никак не отразились на точеном силуэте белокурой звезды. Об этом красноречиво свидетельствует свежая фотография с вечеринки в стиле 60-х в Майами, которой поделилась со своими поклонниками знаменитость в "Твиттере".

"В Петербурге такое платье посчитали бы пропагандой гомосексуализма! Но выглядите вы прекрасно!" – пошутила одна из почитательниц.

"Просто школьница из американских фильмов! Даже не верится, что мама троих детей!" – справедливо заметила автор последнего комментария.

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