41-летняя Дениз Ричардс продемонстрировала фигуру

41-летняя актриса Дениз Ричардс снялась в откровенной фотосессии в бикини и продемонстрировала отличную форму.

Актриса Дениз Ричардс показала свою шикарную фигуру, снявшись в фотоссесси в Малибу. Синий купальник-бикини выгодно подчеркнул прекрасное тело 41-летней актрисы. Отметим, что у экс-супруги Чарли Шина трое дочерей, но, даже не смотря на это, Ричардс даст фору любой юной модели.

Напомним, сразу после развода с Чарли, Дениз вернулась к гитаристу группы Бон Джови Самбора, с которым встречались в 2006-2007 годах. Сейчас актриса воспитывает троих дочек – Сэм, Лоли Роуз и девятимесячную Элоиз Джонни, которую Дениз удочерила в прошлом году.