Папарацци засняли беременную Тори Спеллинг

Интересный снимок сделали несколько дней назад американские папарацци. На нем запечатлено, как актриса Тори Спеллинг, ожидающая появления на свет четвертого малыша, читает книгу для беременных. Неужто ей, маме троих деток, не хватает опыта?..

Тяга к знаниям – это, безусловно, похвально. Тем не менее, лицезреть многодетную и снова беременную маму Тори Спеллинг с книгой для будущих мам все же забавно.

Напомним, что третьего ребенка, дочурку Хэтти, актриса родила 10 октября 2011 года. Кроме того, Тори воспитывает также 4-летнего сына Лайама и 3-летнюю дочку Стеллу. О том, что звезда сериала Беверли Хиллз снова беременна, стало известно в марте 2012 года.