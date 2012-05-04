Андрей Малахов считает творчество Мадонны халтурой?!

Российский ведущий довольно жестко высказался о концертах Мадонны, которые должны пройти России в начале августа.

Андрей Малахов просто не понимает того ажиотажа, который поднялся в СМИ по поводу двух выступлений Мадонны в России. Страсти вокруг этих выступлений уже сейчас бьют ключом. Противники американской поп-звезды во время них планируют звонить в ФСБ, чтобы сообщить о заложенной в зале бомбе.

Телеведущий придерживается в этом вопросе нейтральной позиции. На концерты Мадонны в России он идти не собирается, так как "на этой халтуре" настоящему меломану делать нечего: "Мадонна – это такая же разводка, как и с нашими звездами, которые поют под фонограмму... Но также я считаю, что звонить в ФСБ – смешно. Так мы только развиваем телефонный терроризм".