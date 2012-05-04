Лара Фабиян загнала Алан Бадоева в долги?

Всемирно известная певица Лара Фабиан своими прихотями загнала отечественного клипмейкера и режиссера Алана Бадоева в долговую яму, сообщает "ТСН-особливе".

На абсолютно готовый к прокату фильм "Мадемуазель Живаго" нужно лишь разрешение певицы, ведь она – главная героиня и автор песен. Но звезде слишком реалистичная картина не понравилась. То, что лента о войне и голокосте, – певицу не убедило. – Ларе все нравилось, но когда она посмотрела на конечный результат, то испугалась и сказала, что в Европе это не примут. Мол, слишком трудно и честно, – поделился Бадоев.

Решить конфликт может лицензия на эксклюзивные права, которая стоит $200 000. Но Алан Бадоев покупать ее пока не спешит, потому что вынужден будет платить Фабиан гонорары за песни. А к этому он не готов. За три года на "Мадемуазель Живаго" потрачено $3 000 000. И Бадоев, и Фабиан уверяли, что сотрудничеством удовлетворены.

<a href="http://www.segodnya.ua/news/14372154.html">Источник</a>