Певица Бейонсе решила закончить школу

Американская певица и актриса решила восполнить пробел в своем образовании и получить аттестат об окончании средней школы. 30-летнюю звезду заметили у входа в вечернюю школу в Нью-Йорке, которая предлагает взрослым людям пройти ускоренный курс программы, сдать экзамен и получить аналог школьного диплома. Светские хроникеры особенно отметили деловой вид Бейонсе, которая прижимала к груди портативный компьютер. "Я бросила школу в 14 лет ради того, чтобы вплотную заняться своей творческой карьерой. Конечно, у меня были репетиторы, но из-за плотного гастрольного графика я многое упустила", - признавалась ранее исполнительница. Несмотря на то, что шоколадная красавица получила мировую славу и шестизначные гонорары, она по-прежнему считает, что образование жизненно необходимо каждому человеку. В первую очередь молодая мама хочет быть примером для своей дочки Блю Айви Картер, которая появилась на свет 7 января 2012 года.

Напомним, 25 апреля Бейонсе также была признана самой красивой женщиной в мире по версии журнала "People".