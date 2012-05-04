Ксения Бородина собирается покинуть Дом-2

Бессменная российская ведущая Дома-2 Ксения Бородина уже давно грозилась покинуть скандальное шоу. Когда ей поступило очень привлекательное предложение, ведущая реалити-шоу долго не раздумывала. По слухам, Ксения Бородина будет вести новое шоу под названием Перезагрузка. Неизвестно, оставит ли Ксения Бородина Дом-2. Возможно, звезда будет совмещать оба этих телевизионных проекта.

Но поговаривают, что телеведущая твердо решила оставить работу в Доме-2. О чем будет новое шоу с Бородиной, тоже пока держится в тайне.