Эштон Катчер зарабатывает на имени Деми Мур

Похоже, что Эштон Катчер нисколько не переживает из-за разрыва с Деми Мур. Напротив, голливудский красавчик пытается извлечь максимум пользы из своего холостяцкого статуса.

Прошло не так много времени с того момента, как Деми Мур и Эштон Катчер официально объявили о своем разрыве, однако голливудский актер и не думает печалиться по этому поводу. Последние несколько месяцев папарацци только и успевали фотографировать его со все новыми спутницами, одна моложе другой. В объятиях Эштона были замечены и знаменитости: Рианна и Мила Кунис. Однако сам актер утверждает, что с ними его связывает только дружба. Дальше – больше. Теперь Катчер решил заработать на своем разводе с Деми. Так, Эштон снялся в рекламе для сайта знакомств.

В рекламном ролике он сыграл четырех разных мужчин. Катчер вжился в образы болливудского продюсера Раджа, английского марихуанщика Найджела, дизайнера Дарла и американского деревенщины по кличке Рыба-меч. Все они немного рассказывают о своей жизни и ищут спутницу жизни по интересам, чем, собственно, и сам Эштон сейчас активно занимается.