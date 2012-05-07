У Марата Башарова новая девушка?!

Сердцеед и известный поклонник женского пола, актер Марат Башаров недолго пребывал в одиночестве после расставания с фигуристкой Татьяной Навкой. На недавнем светском мероприятии 37-летний артист появился с очаровательной смуглой брюнеткой. Весь вечер он не отрывал от красавицы в полупрозрачном наряде восхищенных глаз. Парочка то мило любезничала, то танцевала и перешептывалась.

Как узнали «Папарацци», красавицу зовут Анна. Она начинающая актриса. И, как видно, общение с Маратом не только приятно ее сердцу, но и полезно для карьерного роста.

После расставания с гражданской женой и матерью его единственной дочери Елизаветой Круцко актер, помимо Навки, часто выходил в свет с «миссис мира» Алисой Крыловой.