Шок! Яна Рудковская оскорбила Лену Катину

На днях, Яна Рудковская, учавствуя в шоу на LOVE RADIO, вполне не двусмысленным текстом оскорбила экс-солистку группы t.A.T.u. - Лену Катину! «Мне нравятся фактурные, красивые люди, яркие, запоминающиеся. Вот эти среднячки, они же проходят мимо! И Лена внешне джагу-джагу не может дать. Ни внутренне, ни внешне, ни своими песнями»-заявила Яна, отвечая на один из вопросов ведущего.

Когда же ей напомнили, что Лена заняла первую строчку одного из самых влиятельных чартов америки Billboard, сместив саму Мадонну, Рудковская пошла на попятную, промямлив, что эти чарты....ОКАЗЫВАЕТСЯ НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАТ.

Что ж, возможно именитому русскому продюсеру просто обидно, что её подопечный Дмитрий Билан, несомотря даже на победу в международном конкурсе "Евровидение", не смог попасть ни в один американский чарт, даже самых маловлиятельных изданий. Сама же Лена не особо прислушивается к "экспертам", а продолжает упорно трудится над своей сольной карьерой. На днях состоялась премьера её нового клипа "Melody", в одном из знаменитых клубов Лос-Анджелеса, после чего Катина улетела выступать в Лас-Вегас. Многие зарубежные критики уже очень лестно отозвались о "Melody", несмотря на мнение русского продюсера - Яны Рудковской.