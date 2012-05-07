Ирина Билык собирается подарить украшения своей дочке

Отечественная поп-дива Ирина Билык утверждает, что равнодушна к бриллиантам и на светские мероприятия одевает бижутерию. Драгоценности она покупает редко – в основном это презенты от друзей и поклонников, сообщает "ТСН-особливе".

– Дарят много, так что в своем арсенале имею целую гору ярких вещей, но я не люблю хвастаться украшениями, – признается звезда.

Знаменитость уже решила, кому достанутся самые красивые драгоценности из коллекции: – Мне кажется, когда-то у меня будет дочка. У меня действительно есть много чего ей подарить, но пока я отдаю все маленькой дочке Оли Горбачевой (подруга Билык, телеведущая и певица. – Прим. segodnya.ua).

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