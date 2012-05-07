Игорь Крутой: Пугачева больше не будет музой "Новой волны"

Бывшая муза самого популярного песенного конкурса «Новой волны» Алла Пугачева стала лицом фестиваля в Крыму. Игорь Крутой, автор и идейный вдохновитель мероприятия в Юрмале, так прокомментировал скандал с Примадонной в «Світському житті»:

– Музи в «Нової хвилі» більше не буде. Пускай она станет ею для… Как вы говорите?

– Crimea Music Fest.

– Вот «этого» пусть она будет лицом.

По словам маэстро, Crimea Music Fest – даже не альтернатива конкурса талантов в Юрмале:

– «Новая волна» – это мероприятие, которое проводится на мои собственные деньги. А Crimea Music Fest – это другая задача: как потратить бюджет. Ее решением и занимались Алла и… Они не нашли ничего другого, как скопировать формат «Новой волны» и показать это в Крыму. Ну, каждый живет по своей совести и понятиям.

На вопрос, чем закончился разговор Крутого с Примадонной, маэстро дипломатично не стал оглашать, а только отшутился:

– А цього я вам не скажу.

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