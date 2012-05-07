Принц Френсис рассказал о сексе на шоу Холостяк

В последнем эфире шоу Холостяк 2 между Френсисом Метью и участницами завязались очень откровенные разговоры. Все девушки, будто сговорившись, во время индивидуальных свиданий принялись расспрашивать Холостяка, был ли у него секс с кем-то из участниц, как он вообще относится к интиму на проекте.

Первой допрос устроила Оля. Она попросила Френсиса, чтобы он непременно рассказал ей, если вдруг у него с кем-то будет секс на шоу. Знать об этом Оле необходимо, потому что этот вопрос ее очень волнует. Если Холостяк позволит себе подобную вольность, девушка не сможет продолжать участие в проекте. На смелую просьбу Френсис ответил довольно неоднозначно. "Если я в кого-то влюблюсь на шоу, я тебе скажу!" – отметил он.

Аналогичную тему затронула Зоя во время индивидуального свидания. Участница спросила Френсиса, каково его отношение к близости на проекте и смог бы он допустить это. "Если я пойму, что кто-то из вас – та самая, единственная, тогда да. Но это будет только одна девушка", – сказал Холостяк.