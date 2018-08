Певица Адель побила рекорд Майкла Джексона

В начале мая этого года, альбом 23-летней певицы Адель под названием "21", превысил отметку в 4 миллиона 274 тысячи копий. Для Адель и ее детища это означает, что пятая ступенька в рейтинге самых продаваемых альбомов за всю историю Великобритании, которую до сих пор занимал Майкл Джексон и его Thriller, теперь достается певице."Адель может гордиться еще одним рекордом в списке достижений. Thriller давно признан одной из самых знаковых пластинок в истории. Теперь диск 21 разместился наравне с этой легендой", – говорится в официальном заявление менеджера музыкальной корпорации Official Charts Company Мартина Талбота. Тем не менее, мегаплатиновому альбому еще предстоит обойти лидеров этого рейтинга. Так, артистку опережают Queen и их Greatest Hits, The Beatles с Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band, ABBA с Gold: The Greatest Hits и Oasis с пластинкой (What’s The Story) Morning Glory?