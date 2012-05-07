Виктория Боня рассказала, когда выйдет замуж

Телеведущая Виктория Боня мечтает об идеальной свадьбе с отцом своего ребенка Алексом Смарфитом. Об этом звезда призналась во время онлайн-общения со своими поклонниками.

По словам Бони, после рождения дочери их отношения с Алексом сильно изменились, стали глубже. Виктория понимает, что отныне ей необходимо подавлять собственный эгоизм и учиться больше отдавать, нежели забирать.

На вопрос одного из поклонников, когда же наконец будет свадьба, телезвезда ответила, что свадьба обязательно состоится: "Свадьба будет когда-нибудь, но сейчас много других хлопот. Пока не до этого. Для меня даже мой день рождения – огромный стресс, и я представляю, что такое свадьба! Я просто сойду с ума, наверное! Для меня свадьба была бы идеальной, если бы мужчина сам все заказал, абсолютно все организовал, купил платье, заказал цветы, пригласил гостей, ну все-все, что нужно, а меня пригласил просто как гостью. Ты приходишь – и все готово, все тебе нравится".