Пятилетней дочери Глюкозы сделали тату

Глюкоза шокировала фанатов фотографиями в своем микроблоге. Наташа Ионова показала свою пятилетнюю дочку с татуировкой на груди.

Певица Глюкоза не первый раз шокирует фанатов откровенными фотографиями, которые публикует в своем микроблоге. Недавно все любовались снимком, на котором Наташа Ионова без макияжа. Сейчас ажиотаж вызвали фотографии ее пятилетней дочери с большой татуировкой на груди.

На первом снимке Глюкоза демонстрирует процесс создания с комментарием: "Наша первая татушка", а на втором – результат. Не смотря на то, что сердечко с крылышками, которое украшает грудь маленькой Лиды, рисовали хной, это вызвало волну спорных отзывов от поклонников певицы. "Не боишься, что ей понравится, и к 20 годам твоя дочка будет вся разрисована татухами?" – спросила одна из читательниц микроблога Ионовой. Певица ответила твердо: "Ее выбор! Но, я попробую найти для нее другое самовыражение".