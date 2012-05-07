Тарзан и Королева отметили 11-ую годовщину свадьбы

Каждый год 4 мая Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко, известный под сценическим именем Тарзан, отмечают свой интимный праздник — "День абрикосового варенья", посвященный их знакомству. Как гласит семейное предание, 11 лет назад Наталья зашла к Тарзану в гости, он угостил ее абрикосовым вареньем, и больше они не расставались.

В этом году очередную годовщину семейной жизни пара отметила на Мальдивах. И хотя варенья на празднике не было, зато свежих абрикосов было предостаточно! "Как же быстро летит время", — посетовала Наталья в своем микроблоге.

Кстати, одиннадцатую годовщину называют стальной свадьбой. Народная мудрость гласит, что за эти годы семейные узы крепчают, как сталь, а супруги должны успеть построить дом и родить не менее двух детей. Поскольку у Натальи и Сергея уже есть дом и сын, желаем им в ближайшее время "довыполнить" обязательную программу!

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