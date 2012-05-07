Мадонна всерьез занялась воспитанием дочери

Похоже, что поп-королева Мадонна всерьез взялась за воспитание своей нерадивой старшей дочери Лурдес, которая на днях поразила общественность своим поведением.

Не так давно в одном из своих интервью певица Мадонна заявила, что собирается быть строже за своими детьми, в частности с пятнадцатилетней Лурдес. Все началось с того, что папарацци застукали девочку с сигаретой прямо в центре города, где курить запрещено. В ответ на эти снимки Мадонна заявила, что сама она не курит и серьезно накажет дочь за такое поведение.

Похоже, певица сдержала свое слово. Так, Мадонна отправилась в концертный тур и взяла с собой Лурдес, однако выделилиа ей в туре самое неприглядное место – гардеробщица. Изначально, девочка должна была входить в состав подтанцовки своей звездной мамы, однако, в целях воспитания Мадонна перетасовала карты.