60-летнему певцу Олегу Газманову старший сын Родион подарил вертолет.

— Да, замечательный управляемый игрушечный вертолет! Такая оказалась классная машина! Мы на полную катушку развлекаемся. Как-то вместе с Марьяшкой поставили в его кабину чашку чая и попытались доставить маме на второй этаж. Получилось! Только прямо в постель подать побоялись — вдруг в последний момент прольется! Занятный вертолет, управляется даже с айфона, жаль, не хватает времени в полной мере освоить все его возможности, — рассказал исполнитель.

Газманов поделился секретами, которые помогают ему сохранять мир и счастье в семье: — Я выработал для себя некоторые правила. Не отвечаю, когда зол. Не обещаю, когда счастлив. Не решаю второпях. Занимаюсь спортом, когда устал…

Об ощущении счастья в молодости и сейчас: В молодости еще нет мудрости, зато есть драйв! Много лет назад у меня были "жигули" четвертой модели, а сейчас машина посерьезней. Но это не значит, разумеется, что теперь я счастлив больше. Зато раньше у меня не было детей — а они приносят уникальное ощущение счастья. Родион, Филипп, Марьяша удивляют меня постоянно! Благодаря им я словно три жизни сразу проживаю. И когда объясняю дочке, почему падают листья, вместе с ней снова познаю красоту этого мира. Если в былые времена я никогда не говорил себе: "Стоп! Обрати внимание: сейчас ты счастлив!" — то сейчас фокусируюсь на этом ощущении. В молодости не задумываешься, как коротка жизнь. А теперь я наслаждаюсь каждым ее мгновением, стараясь не испортить чрезмерной заботой о хлебе насущном. Да, у меня много расходов — я обеспечиваю семью и вкладываю часть средств в творчество. Но я и зарабатываю в соответствии с этими расходами. Самолет я все равно не смогу купить, и яхту тоже. Зато у меня меньше забот и мне не нужна охрана. (Смеется.)