Сын Федора Бондарчука женится на дочери Михаила Мамиашвили

Сын режиссера Федора Бондарчука вот-вот станет примерным семьянином. Молодой человек сделал предложение дочери председателя Федерации спортивной борьбы России Татиане Мамиашвили. Сегодня влюбленные подали заявление в Кутузовский отдел загса. Дама сердца Сергея Бондарчука уже почти готова к свадьбе. Девушка выбрала дорогие туфли и купила два модных платья от известного зарубежного дизайнера. Светская барышня славится изысканным вкусом. Сотни девушек стараются быть на нее похожими. У Таты даже есть свой сайт, где она дает советы всем желающим. - Да, это правда. Мы очень рады, - поделилась с Life Showbiz взволнованная невеста. - Родители ждут этого не меньше нашего, но не хотят, чтобы мы делились подробностями.

Впрочем, Тата не понаслышке знает, что такое предсвадебный переполох. Она уже была обручена, но бросила бывшего жениха из-за любви к сыну известного режиссера. Предыдущий возлюбленный красавицы, Касбулат Хасанов, предложил ей в свое время буквально звезды с неба - для помолвки молодой человек снял один из самых дорогих ресторанов Москвы и подарил девушке кольцо с рубином за несколько тысяч евро, но даже это не удержало 22-летнюю Тату. Она влюбилась в хулигана Сергея Бондарчука.

Впервые свою возлюбленную сын режиссера представил публике на кинофестивале «Кинотавр». С тех пор Тата и Сергей ни на секунду не расставались. Семьи жениха и невесты очень тепло друг к другу относятся, вместе отдыхают и устраивают ужины в тесном кругу. Мамиашвили с удовольствием посещают премьеры будущего родственника.