Анастасия Завротнюк беременна!?

В частности, в одном из недавних интервью Анастасия Заворотнюк сообщила, что хотела бы вновь гулять по улице с детской коляской, а оба ее ребенка – 17-летняя Анна Стрюкова, прославившаяся своими откровенными фото в интернете и 12-летний Майкл Стрюков, сыгравший в фильме "Мамы" – уже выросли. Кроме того, по словам Заворотнюк, о собственном ребенке мечтает ее муж Петр Чернышов, хотя ее дочь и сын от первого брака для Чернышева давно стали родными. Отметим, что в последнее время звезда почти перестала появляться на телеэкранах. Возможно, это связано с личным желанием звезды уйти в тень после резкого падения рейтинга ее популярности, но, быть может, по этой же причине – чтоб не забывали – Анастасия Заворотнюк развела активный пиар Анны Стрюковой в социальных сетях.

Однако по последней информации Заворотнюк продолжает оставаться востребованной, однако сама отвергает даже самые заманчивые предложения о съемках. Вполне возможно, это связано даже не с подготовкой, а с уже с самим фактом беременности.