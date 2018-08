Певица Нюша сорвала аншлаг на своем концерте

Молодая певица Нюша отыграла свой первый сольный концерт в Москве. На сцене девушка похвастала не только сильным голосом, но и прекрасной физической формой.

Сольник 21-летний певицы Нюши прошел в Крокус Сити Холле. Девушка поразила зрителей своими концертными нарядами: как оказалось, их разработали Кира Пластинина и Сергей Шатунов специально для выступления певицы. Однако самым большим сюрпризом для поклонников стал номер-посвящение великой Уитни Хьюстон. После минуты молчания в память о легендарной певице, Нюша исполнила одну из своих любимых песен Хьюстон – I believe in you and me.

Кроме того, Нюша исполнила также одну из песен дуэтом со своим легендарным папой Владимиром Шурочкиным, участником группы Ласковый май, благодаря которому певица и смогла занять свое место в музтусокве России. "Я в восторге от этого концерта! Не знаю, как словами описать то, что сегодня было со мной! Я так благодарна за все, что у меня есть в этой жизни, каждый миг, за каждый взгляд, за каждое сердце, которое дарит мне тепло!", – написала в Сети о своих впечатлениях после концерта Нюша.