Николь Кидман снялась в фотосессии с младшей дочерью

Голливудская актриса Николь Кидман украсила обложку Harper's Bazaar Австралия вместе со своей маленькой дочкой. На первой совместной фотосессии знаменитых мамы и дочки не видно лица малышки, которую на протяжении второго года тщательно скрывают от папарацци и журналистов. По словам редактора журнала, Николь согласилась сняться в совместной фотосессии с дочерью только при условии, что лицо малышки Фейт не будет видно. Известно, что на страницах июньского номера Harper's Bazaar появится старшая дочь голливудской актрисы - Сандей Роуз. "Мы долго работали над этой фотосессией - Николь хотела, чтобы все было идеально, - говорит редактор издания - После того, как мы отсняли фотографии для журнала, Николь попросила фотографа сделать несколько снимков для семейного альбома. Я считаю, что снимки получились великолепными. Они полны нежности и материнской любови".