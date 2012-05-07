Мать Уитни Хьюстон выпустит книгу о своей покойной дочери

По сообщениям американских СМИ, на этой неделе женщина встретилась с представителями одного из издательств Нью-Йорка, чтобы обговорить финансовые вопросы касательно выхода книги. «Я устала слышать сплошную ложь от окружающих о моей дочери, — заявила Сисси Хьюстон. — Я намерена развеять все сомнения и слухи об Уитни. Сисси также призналась, что в книге она использует высказывания и воспоминания других людей, которые были близки с поп-дивой. Презентация книги назначена на июль 2012 года.

Также мама певицы призналась, что собирается возвести над могилой дочери бетонный саркофаг. Дело в том, что Уитни похоронили в алмазах на три четверти миллиона долларов. Сейчас ее могила, которая расположена на кладбище в Ньюарке, находится под 24-часовой охраной, однако оплачивать долго такую опеку Сисси не сможет по финансовым причинам. Так что саркофаг — вынужденная мера предосторожности.

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