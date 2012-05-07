Кортни Лав стала художницей

На днях вдова Курта Кобейна, певица Кортни Лав, открыла свою художественную фотовыставку. Однако картины, принадлежающие ее кисти, вызвали у гостей мероприятия недоумение.

Дебютная коллекция картин Кортни Лав включает в себя 45 рисунков, на которых акварелью, пастелью или карандашом Лав изобразила свою близкую подругу Гвинет Пэлтроу. Почему именно в таком, весьма занятном и даже пугающем образе, сама Кортни отказалась комментировать.

Также вдова Курта Кобейна заявила, что ей очень понравилось быть художницей и она намерена продолжать свое творчество.