В Интернет попали фото бывшей девушки Холостяка Френсиса

В интернет попали фотографии бывшей возлюбленной героя популярного шоу «Холостяк 2» Френсиса Мэтью. Теперь становится понятно, почему грузинка Зоя Самчкуашвили по-прежнему остается в проекте и, по слухам, войдет в тройку финалисток и даже познакомит Френсиса со своими родителями.

Бывшая пассия холостяка – начинающая актриса, индуска Бидита Баг. Девушка родом из Индии – именно там Бидита и Френсис познакомились. В тот период Френсис строил карьеру фотографа в экзотическое стране.

Поклонники проекта поспешили сравнить Бидиту с участницей «Холостяк 2», грузинкой Зоей. Отметим, что в прошлом сезоне шоу на форуме телеканала СТБ также сравнивали Александру Шульгину с бывшей пассией Максима Чмерковского – танцовщицей Кариной Смирнофф. В результате именно Александра победила в проекте, однако построить серьезные отношения с холостяком ей так и не удалось.