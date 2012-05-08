Анастасия Приходько показала фото без макияжа

Последнее время среди знаменитостей очень модно выкладывать в Сеть снимки без макияжа. Модному тренду и поддалась украинская певица.

Анастасия Приходько абсолютно без стеснений выложила в Сеть снимок, на котором она без макияжа. Кстати, как считают ее поклонники, Настя после рождения ребенка стала более женственной и мягкой. На всевозможных светских мероприятиях Приходько кажется безупречной и предстает перед друзьями и коллегами при полном параде. А в домашних условиях звезда вполне обходится без косметики, но хуже от этого не выглядит.