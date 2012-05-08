Джеймс Камерон будет снимать лишь "Аватар"

Джеймс Кэмерон представил на Кинофестивале в Пекине фильм "Титаник", перевыпущенный в 3D, и пообщался с журналистами. В ходе интервью он сделал сенсационное заявление: свою дальнейшую творческую деятельность он собирается посвятить миру "Аватара".

Джеймс Кэмерон сказал следующее:"Последние 16 лет я посвятил исследованию морских глубин и кино. Я снял два фильма и побывал в восьми экспедициях. В прошлом году я распустил часть своей кинокомпании, отвечающую за производство фильмов. Так что я больше не заинтересован в разработке чего-то нового. Я занят "Аватаром". Точка. Я буду снимать "Аватар 2", "Аватар 3", может быть, "Аватар 4" и не собираюсь продюсировать чужие фильмы. Меня не интересуют новые сценарии".

"Я полагаю, это звучит как ограничение, но я думаю, что мир "Аватара" позволит мне сказать все то, что я хочу о состоянии мира и того, что, как мне кажется, мы должны с этим делать. Притом в игровой форме. Все, что я не смогу донести до зрителя таким способом, я выскажу в документальных фильмах, которые я продолжу снимать".