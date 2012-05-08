Пугачева шокировала красными колготками

63-летняя артистка Алла Пугачева явилась на съемки шоу "Фактор А" в красных колготках и венке. Примадонна не изменила любимым "балахонным" силуэтам, выбрав максимально комфортный наряд из легкого жатого батиста с супермодным асимметричным подолом.

Наряд судья "Фактора А" дополнила яркими колготками, остающимися на пике модного олимпа, бусами в тон, крупным браслетом и — что смело даже для такой модницы — цветами в волосах.

Наряд создает женщине настроение — строгая представительница жюри явно чувствовала себя великолепно.

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