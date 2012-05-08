Моника Беллучи призывает женщин рожать после 40

Киноактриса, которая родила свою первую дочь Деву в 39 лет, а вторую Леони в 45 лет, утверждает, что 40 лет – идеальный возраст для родов и материнства. По словам Моники, она ничуть не жалеет о том, что не стала молодой мамой: «До этого возраста я была совершенно не готова, - откровенничает актриса, - Я не была готова к тому, что после рождения ребенка моя жизнь кардинально изменится. Наверное, все дело в том, что я была единственным ребенком в семье и долго не хотела взрослеть – я была слишком озабочена самой собой. Я знала, что не смогу отдавать всю себя ребенку. Свою первую дочь я родила лишь потому, что понимала, что осталось не так много времени… А в 44 года я неожиданно забеременела во второй раз. Мы не планировали эту беременность, но были благодарны судьбе за второго ребенка».

Помимо этого, одна из самых красивых женщин планеты рассказала об отношениях со своим супругом. Напомним, что 47-летняя Моника и 45-летний Венсан Кассель вместе уже более 17 лет, но, по словам актрисы, ничто не вечно: «Я никогда ничего не загадываю, - говорит она, - Конечно, я буду счастлива, если мы будем вместе до конца своих дней. Но я не могу знать наверняка. Никто не может знать. Для себя я поняла важную вещь – никогда нельзя быть в чем-то абсолютно уверенным, особенно в отношениях. Конечно, после рождения дочерей наши отношения изменились. Самое главное в нашей жизни– наши дети. Наша любовь к ним вечна, и это самое главное».