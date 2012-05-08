9 мая «1 +1» покажет гала-концерт «Голос країни. Батьки і діти»

9 мая в 17:00 в эфире «1 +1» праздничный гала-концерт «Голос країни. Батьки і діти». Специально к майским праздникам и Дню Победы участники и тренеры первого и второго сезонов популярного вокального шоу исполнять песни, которые объединяют несколько поколений людей.



Композиции, на которых вырастало одно поколение, зазвучат в исполнении любимых вокалистов «Голоса страны» по-новому, а иногда и довольно оригинально. Так, среди песен зрители «1 +1» услышат «Спасите наши души» в исполнении Арсена Мирзояна, «Ой чей то конь стоит!" Назара Савка, хиты победителей первого и второго сезонов - Ивана Ганзера и Павла Табакова, дуэты Русланы и Антонины Матвиенко , Дианы Арбениной и Валерии, а также песни в исполнении Александра Пономарева, Натальи Гордиенко, Александра Онофрийчука, Иллария и других.



Напомним, концерт «Голос страны. Отцы и дети» является частью начатой ​​в марте этого года канал« 1 +1 » социальной акции« Отцы и дети ». Так, пока в эфире идут весенние заставки, герои которых появляются со своими родителями, а на сайте http://batky.1plus1.ua/ продолжается фотоконкурс «Отцы и дети».