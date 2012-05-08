Шок! Кличко считает, что у Кароль нет таланта!

Между певицей Тиной Кароль и чемпионом по боксу Виталием Кличко произошел странный разговор. О нем певица решила рассказать в передаче "Tkachenko.ua" на канале "1+1".

– Я с вами поделюсь случаем, который произошел на одном награждении буквально на днях… Я долго думала, рассказывать это вообще или нет. Я подошла к Виталию Кличко и говорю: "Я восхищаюсь вами. Вся семья болеет. Мы вас очень любим". На что он мне говорит: "Ты знаешь, Тина, вот хочу тебе сказать: в тебе таланта нет, но ты трудолюбивая".

– И это была просто потрясающая фраза! Я ответила: "Я воспринимаю это как комплимент и ни капли не обижаюсь". Может, трудолюбие – это лучше, чем талант?

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