Певец Араша приедет в Киев на футбол

12 мая на НСК "Олимпийском" пройдет финал школьного ЕВРО – 2012 и грандиозный концерт при участии известного исполнителя Arash, который, к слову, совсем недавно стал отцом 2-х детей.

Популярный артист вместе с певицей МакSим, Аленой Винницкой, Тамерланом и Аленой Омаргалиевой и многими другими поддержали инициативу проведения чемпионата по футболу среди школьников и уже 12 мая выступят на концерте, что будет проходить по завершению матча на НСК Олимпийском.

Так же на Троицкой площади с 14:00, перед матчем начнется развлекательная программа и концерт при участии Алексея Матиаса, Братьев Борисенко и многих других артистов, а так же розыгрыши подарков и много сюрпризов от организаторов.