Скарлетт Йохансон рассказала о своих недостатках

Скарлетт Йоханссон заявила, что не впадает в зависимость от ожиданий поклонников. "О, я не сильно заморачиваюсь на этот счет! — улыбается актриса. — Могу появиться на публике в джинсах и майке, ботинках и шортах, да хоть в спортивном костюме. Ведь сексуальность никак не связана с одеждой или фигурой. Сексуальность идет изнутри. Именно поэтому я не гонюсь за тем, что принято называть идеальными параметрами в Голливуде: кожа да кости. При росте 160 см я вешу 58 кг (хотя сейчас, может, чуть меньше). И не собираюсь ничего менять". Призналась звезда и в том, что любит вкусно поесть. "Конечно, я, как и все девушки, пробовала разные диеты: иногда бывает нужно срочно скинуть пару кило — я же актриса. И это настоящая мука для меня. Я с детства люблю вкусно поесть. Не могу отказать себе в датских булочках с корицей и ванильном мороженом", - рассказала Йоханссон. По словам Скарлетт, она знает о своих недостатках, но научилась любить их.

"Я знаю свои недостатки, но всегда стараюсь сосредоточиться на достоинствах. Мне, наверное, сложно было бы сыграть героиню, которая стесняется себя, не любит свое тело, не сознает свою привлекательность для окружающих. Я считаю, абсолютно любой женщине есть чем гордиться! И глупо, ужасно глупо подчеркивать свои недостатки", - уверена звезда.