В сеть попали первые фото сына Шарлиз Терон

Появились первые фотографии приемного сына Шарлиз Терон Джексона. Их первой обнаружила блогер ylsyls. Папарацци подловили Шарлиз и малыша Джексона в аэропорту Лос-Анджелеса LAX, откуда они вылетали в Париж. 36-летняя актриса все время заботливо держала сына на руках и, кажется, не слишком тяготилась всеобщим вниманием, в отличие от Джексона, который был немного напуган.

Терон была в удобных джинсах, вязаном кардигане и полусапожках, а свое лицо она почти все время прятала за солнечными очками. На мальчике были светлые брюки и жизнерадостный полосатый свитер.

Шарлиз говорила о сыне в недавнем интервью: Он самый милый малыш. Я никогда не скрывала, что хочу семью. Я всегда это знала. О том, что Терон усыновила мальчика было официально объявлено в середине марта этого года.