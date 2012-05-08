Дуэль между «Голосом країни» и Х-фактором состоится виртуально

Сборная Х-фактора отказалась от дуэли с «Голосом країни» в эфире телеканала 1+1. Поэтому мы приняли решение провести дуэль виртуально – голосованием в Интернете. 10 мая на сайте www.goloskrainy.tv начнется голосование за лучшую сборную. Победитель будет определен простым большинством голосов через неделю после старта.

Напомним, в полуфинале шоу «Голос країни. Нова історія» мы предложили коллегам их Х-фактора провести вокальную дуэль между сборными нашего шоу. В тот же день на сайтах проекта «Голос країни» были открыты голосования для зрителей с вопросом - хотели бы они увидеть такой поединок. Подавляющее количество голосующих высказалось «за» дуэль.

В течение двух недель мы вели переговоры о площадке, на которой будет происходить дуэль. 1+1, автор идеи о поединке, предлагал компромиссный вариант – провести его в формате телемоста, когда сборная каждого шоу выступает на своей площадке, а зрители видят выступления и голосуют за них в эфире 1+1. Но руководство Х-фактора отвергло такое предложение. Таким образом, дуэль все же состоится, но виртуально.