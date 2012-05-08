Кортни Лав лишилась права распоряжаться именем Курта Кобейна

Вдова лидера группы "Nirvana" Курта Кобейна Кортни Лав лишилась права распоряжаться именем своего покойного мужа.

Право принимать решения, связанные с использованием имени и образа Кобейна, перешло к его дочери Фрэнсис Бин. Это произошло еще в 2010-м году, но только сейчас об этом стало известно. Согласно документации, в 2010-м году Лав согласилась покинуть пост исполняющего обязанности руководителя компании "End of Music". Эта фирма отвечает за учет средств, полученных от использования образа Кобейна в коммерческих целях. В обмен на отказ Лав получила кредит в размере 2,75 миллиона долларов. Эти деньги были выделены из целевого фонда Фрэнсис Бин Кобейн. По условиям соглашения, Кортни не имеет права на средства, вырученные от использования имени ее мужа.

Отметим, права на распоряжение образом Кобейна в рекламных целях, а также права на публикацию творческого наследия музыканта оцениваются в несколько миллионов долларов.