Джона Траволту обвинили в сексуальных домогательствах

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта обвиняется в сексуальных домогательствах. Правда, пока что только истцом. Так, в суд Калифорнии поступил иск на имя актера от некого Джона Доу, который обвинил звезду в сексуальных домогательствах.

По словам Доу, Траволта записался к нему на массаж, пообещал 200 долларов за час и лично заехал за ним на черном автомобиле марки Lexus SUV. Все якобы происходило в доме актера в Беверли-Хиллз. После часового сеанса Траволта начал настойчиво предлагать Доу сделать ответный массаж, на что получил отказ. Актер расстроился, заплатил двойную цену за оказанную услугу и отправил массажиста домой.

Истец требует два миллиона долларов в качестве компенсации за моральный ущерб. В свою очередь, Траволта отметил, что в день, когда якобы все произошло, его не было в Лос-Анджелесе, что он с легкостью сможет доказать. “Это просто бред, и ничего из описанного в иске никогда не происходило”, – заявил актер. А представители Траволты отметили, что он готовится подать ответный иск на мошенника.