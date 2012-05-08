Супермодель Линда Евангелиста отсудила алименты у мужа Сальмы Хайек

Миллиардер Франсуа-Анри Пино и супермодель Линда Евангелиста, входящая в пятерку самых высокооплачиваемых моделей мира, в минувший понедельник сумели договориться в суде.

Детали соглашения и сумма алиментов не разглашаются по договоренности сторон, но уже сегодня, сообщают СМИ, их можно будет услышать в суде Нью-Йорка, где проходит дело по иску Евангелисты, требовавшей от 49-летнего миллиардера рекордную сумму алиментов – 46 тысяч долларов в месяц. В эту сумму по утверждению супермодели входит оплата нянь и телохранителей для пятилетнего Огюстена (общего ребенка пары). По-мнению юристов Линды Евангелисты, хотя, возможно, эта сумма алиментов является рекордом для судов по семейным делам, но она абсолютно оправдана, ведь последнее время миллиардер не потратил на своего ребенка ни цента.

Адвокаты Франсуа-Анри Пино со своей стороны называют требования Линды Евангелисты "нелепо высокими".