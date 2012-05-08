Актриса Светлана Пермякова ушла в декрет

Актриса Светлана Пермякова, она же заводная медсестра Любочка из популярного молодежного сериала "Интерны", официально ушла в декрет. 40-летняя актриса готовится к рождению сына. Правда, имя отца своего первого ребенка Светлана до сих пор не разглашает. Теперь, когда работа над очередным сезоном "Интернов" закончена, Cветлана Пермякова может спокойно готовиться к материнству Светлана Пермякова четыре года назад была замужем, но семейная жизнь актрисы не продлилась и нескольких месяцев. Мужчина, с которым звезда пошла под венец, не оправдал ее надежд.