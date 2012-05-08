Чашку cо следами губ Lady Gaga продали за $74750

Чашка, из которой пила Lady Gaga, и на которой оставила след губной помады, ушла с молотка за $ 74 750. Полученные за лот средства уйдут японским художникам.

Фарфоровая чашка с блюдцем, из которой пила Lady Gaga во время пресс-конференции в Токио в 2011 году, и на которой оставила след от своей губной помады, стала лакомым кусочком на аукционе в Японии. Так, после упорной борьбы и участия более 1300 заявок от поклонников певицы, лот ушел с молотка за $ 74750, что в японской валюте равняется 6 миллионам йен.

Деньги, полученные от продажи лота, пойдут художникам, пострадавшим в результате цунами в Японии в марте 2011 года. Lady Gaga оставила на чашке свой автограф и добавила: "Мы молимся о Японии. Это самое меньшее, что я могла сделать. Все деньги от аукциона будут использованы, чтобы помочь молодым японским художникам, которые хотят получить образование в США".